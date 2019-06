Voltri – Polemiche per le foto pubblicate da Bucci con la passeggiata “aggiustata”

Genova – Voltresi sul sentiero di guerra dopo la pubblicazione, sul profilo Facebook del sindaco Marco Bucci di foto che ritraggono la passeggiata sul mare in buone condizioni mentre resta un cantiere con assi sollevate e lavori ben lungi dall’essere finiti.

Le foto, pubblicate sulla pagina del Sindaco, mostrano solo un tratto del percorso, recentemente inaugurato ma la situazione è tutt’altro che “risolta”.

“Dopo la mareggiata del 29 ottobre 2018, come promesso – si legge sul profilo facebook del sindaco – il ponente cittadino potrà tornare a godersi la passeggiata e la spiaggia di #Voltri #avantigenova”

La situazione attuale, però, è ben diversa da quella rappresentata, con la passeggiata in buone condizioni e la spiaggia “a posto”.

La passeggiata lungomare è ancora in condizioni disastrose e i lavori, sebbene iniziati, sono ben lontani dall’essere terminati.

Inoltre i voltresi che approfittano dell’inizio della bella stagione per andare in spiaggia si lamentano con sempre maggiore insistenza per l’uso di sabbia e terriccio prelevati alla foce del torrente San Pietro a Prà e scaricati sulla spiaggia voltrese con risultati oggetto di forte contestazione.

Il materiale conterrebbe una percentuale molto alta di terra che “sporca” chi si sdraia e rende il mare torbido e apparentemente sporco.