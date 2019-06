Genova – Grave incidente questa sera in via Adamoli, a Molassana.

per cause ancora da accertare alcuni mezzi sono rimasti coinvolti in uno scontro.

Nell’impatto è rimasta ferita una donna ma ancora non è stata chiarita la dinamica del sinistro.

Sul posto sono presenti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato.

Il traffico in zona è fortemente rallentato.