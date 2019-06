Monte di Portofino – Vigili del fuoco salvano due escursioniste

Portofino (Genova) – Si erano avventurate lungo i sentieri del monte di Portofino ma hanno perso l’orientamento imboccando un percorso che le ha portate in una zona particolarmente impervia al calar del sole.

Due escursioniste, madre e figlia, hanno quindi deciso di chiamare i soccorsi temendo di non riuscire a tornare indietro e di essere sorprese dal buio.

I vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti e grazie ad una app sullo smartphone sono riusciti ad avere le coordinate del punto dove si trovavano le due escursioniste.

Una volta raggiunte, però, si è preferito far intervenire l’elicottero che le ha prelevate e portate al sicuro.

