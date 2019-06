Musica – Le Vibrazioni presentano il nuovo singolo “L’amore mi fa male”

Genova – Da domani, venerdì 14 giugno, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo de Le Vibrazioni, intitolato “L’amore mi fa male“. Un brano che mescolerà il sound rock tipico del gruppo milanese, accompagnato da sonorità latine per sancire l’inizio della stagione estiva. «“L’AMORE MI FA MALE” è una visione ironica di un uomo innamorato pazzo di qualcuno che, pur sapendo che gli farà male, insiste nel torturarsi e nutrirsi di ossessivo amor disperato – dichiara Francesco Sarcina – Ha un sapore latino, perché la fuga spesso prevede un viaggio, in questo caso in Sud America: lì dove la musica ovunque annebbia e distrae dal mal d’amore».

Dopo aver celebrato i vent’anni di carriera al Mediolanum Forum di Assago, la band di Francesco Sarcina è pronta a percorrere in lungo e in largo l’Italia con una serie di appuntamenti live che la vedrà impegnata per tutta l’estate.

Queste le date previste:

17 giugno – Piazza Ciaia – FASANO (BR)

22 giugno – Piazza della Repubblica – CAMPOBASSO

23 giugno – Campo Sportivo – CAIANELLO (CE)

28 giugno – Festival di Pulcinella – ACERRA (NA)

29 giugno – Outlet Village – VALDICHIANA (FI)

5 luglio – Radio Bruno Estate @ La Notte Rosa – CESENATICO (RN)

13 luglio – Radio2 Summer Live – PORTO RECANATI (MC)

14 luglio – Battiti Live – TRANI (BR)

20 luglio – Piazza Comune – SIMAXIX (OR)

26 luglio – Summer Orio Center – ORIO AL SERIO (BG)

10 agosto – Arena Spettacoli @ Follonica Summer Festival – FOLLONICA (GR)*

15 agosto – Piazza Vittorio Emanuele III – SEMINARA (RC)

16 agosto – Piazza 19 marzo – CISTERNA DI LATINA (LT)

17 Agosto – Piazza Municipio – CASIGNANA (RC)

18 agosto – Piazza Capitaneria di Porto – BELLARIA IGEA MARINA (RN)

23 agosto – Piazza Marina Corta – LIPARI (ME)

24 agosto – Piazza Falcone e Borsellino – PARTANNA (TP)

25 Agosto – Piazzale Centro Commerciale Porto Bolaro – REGGIO CALABRIA

14 settembre – Piazza SS. Trinità – POLIZZI GENEROSA (PA)

29 settembre – Piazza Italia – UGENTO (LE)

Insieme dal 1999, Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda hanno conquistato il pubblico con il singolo “Dedicato a te” del 2003, contenuto nel loro album d’esordio che porta il nome del gruppo.

Nel 2018 hanno presentato sul palco del Teatro Ariston il brano “Così sbagliato“, contenuto nel disco “V”, che ha riscosso grande successo tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Con oltre 26 singoli in classifica e 5 album all’attivo Le Vibrazioni sono tra le band più longeve e attive del panorama musicale italiano.