Voltri – Polemiche sui lavori sulla passeggiata a mare, i cittadini filmano e riprendono la situazione reale

Genova – Non accenna a placarsi la polemica divampata a Voltri dopo la pubblicazione, sui profili social del Sindaco Marco Bucci e di Aster, di foto che ritrarrebbero la passeggiata a mare di Voltri ormai “sistemata”.

Alla pubblicazione delle foto sono seguite feroci polemiche sui social con contestazioni sull’andamento dei lavori. La situazione – secondo quanto denunciato dai cittadini – sarebbe molto meno “rosea” di quanto annunciato dal Comune.

La risposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Fanghella, con il punto dei lavori fatti – la maggior parte – e il riconoscimento di una parte ancora da effettuare – ha scatenato ancor più gli animi già surriscaldati di chi teme che l’estate ormai alle porte non veda ultimata la passeggiata in tutta la sua lunghezza come invece assicurato.

I lavori procedono a rilento per i danni strutturali che sono stati scoperti e che non erano stati preventivati ma è “guerra di cifre” sullo stato di salute della maggior parte delle passerelle costruite imprudentemente senza protezioni dalle precedenti amministrazioni cittadine.

Lo scontro avviene prevalentemente sui social dove vengono pubblicate foto della passeggiata che lasciano pensare a lavori ormai completati a cui hanno risposto i cittadini con foto che ben ritraggono tratti completamente devastati e lavori ancora ben lontani dall’essere ultimati.

Nelle prossime ore un gruppo di cittadini pubblicherà un vasto e completo reportage sulla situazione con l’intenzione di documentare come stanno realmente le cose lasciando poi ai genovesi la decisione di rispondere alla domanda: i lavori sono stati eseguiti oppure no?

“Ieri abbiamo fatto un ampio reportage fotografico, dal quale si evince che in tutta la passeggiata sono state sostituite ben 10 assi – Si legge sui social – tutto il resto “ripristinato” era già così, non era stato danneggiato…le parti devastate, invece, sono esattamente come prima, con le assi divelte e buttate lì..”

La disputa rischia quindi di essere tutt’altro che chiusa.

