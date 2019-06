AMT Genova, da lunedì 17 giugno scatta l’orario estivo

Genova – Come ogni estate AMT fa scattare l’entrata in vigore dell’orario estivo lunedì 17 giugno. Ci saranno due diverse modulazioni del servizio, pensate per andare incontro alle differenti esigenze dei fruitori del trasporto pubblico. La prima sarà attiva dal 17 giugno al 28 luglio e dal 2 al 15 settembre; la seconda dal 29 luglio al 1 settembre. Fa eccezione la metropolitana, che manterrà l’orario estivo per tutti e i mesi.

Le linee 31, 15 e 1 saranno potenziate per far fronte alle richieste, visto che sviluppano i loro percorsi verso le località balneari. La linea 31 barrata verrà istituita anche quest’anno, con capolinea in via De Gaspari, per chi raggiunge Corso Italia con il bus.

L’ascensore di Castelletto Levante, che da Portello arriva a Spianata Castelletto, prolungherà l’apertura fino alle due di notte nelle serate di venerdì e sabato. Questo consentirà di godere del panorama per le serate estive utilizzando i mezzi pubblici.

Dal 17 giugno verrà istituita la linea 6, in servizio tra piazza Savio e il polo tecnologico di Erzelli per facilitare l’accesso al Parco Urbano. Il nuovo collegamento sarà attivo tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 19.45 con partenze da piazza Savio ogni trenta minuti. Il percorso sarà il seguente. Direzione Erzelli: piazza Savio (capolinea), via Siffredi, via Pionieri e Aviatori D’Italia, via Melen, via Vallebona, via Melen, Erzelli (capolinea in concomitanza con le linee 5/ e 128). Direzione piazza Savio: Erzelli (capolinea), via Melen, via dell’Acciaio, via Siffredi, piazza Savio (capolinea).

Gli orari del servizio estivo sono disponibili sul sito AMT oppure direttamente dal proprio smartphone scaricando l’applicazione AMT.