Ballata per Genova- Sopraelevata chiusa alla Foce e traffico in tilt

Genova – Traffico in tilt e automobilisti inferociti per la chiusura della Sopraelevata in uscita alla Foce e la deviazione del traffico in uscita da via delle Casacce che ingolfa tutto il centro.

Oltre mezz’ora per percorrere via Serra e ancora di più per attraversare la zona della Foce in direzione Boccadasse, Albaro e Levante in genere.

Sono pesantissimi i disagi che si registrano a poche ore dall’inizio del concertone organizzato in piazzale Kennedy e ce ha fatto scattare divieti, modifiche del traffico e deviazioni molto prima dell’inizio della kermesse musicale per il Ponte Morandi e per raccogliere fondi necessari alla realizzazione del “Parco del Mare” a ridosso della zona colpita dal crollo.

Tutta la zona del centro cittadino, da piazza Dante a largo XII ottobre, piazza De Ferrari e piazza Corvetto, è presidiata da decine di vigili urbani che faranno gli straordinari per cercare di sciogliere i nodi del traffico che si sono creati e che rischiano di paralizzare la città.

Situazione prevedibile e certamente annunciata ma che forse è stata sottovalutata nella sua complessità e nei pericoli di maxi ingorghi.

Particolarmente difficile la situazione tra Brignole e la Valbisagno e per attraversare la zona del centro per poi proseguire verso il ponente o il levante.

