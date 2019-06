Coronata – Ancora furti nelle abitazioni, residenti esasperati

Genova – Ancora furti in appartamento nella zona di Coronata dove, ieri sera, i ladri hanno fatto “visita” ad alcune abitazioni di via Purgatorio. Nuovi colpi che fanno crescere l’esasperazione dei residenti che ormai si sentono “sotto attacco” da più di una settimana.

A nulla sembrano servire i gruppi whatsapp per controllare il territorio e per scambiare informazioni in tempo reale sulla presenza di persone sospette. La presenza di un furgone bianco non ha dato esiti nei controlli e si pensa ad una vera e propria banda in grado di compiere sopralluoghi, probabilmente per verificare gli orari delle famiglie che poi vengono prese di mira.

La maggior parte dei furti, infatti, sarebbe avvenuta negli orari nei quali abitualmente le famiglie portano i bimbi a scuola o vanno a lavorare.

I ladri approfittano dell’assenza dei proprietari per forzare porte e finestre e rubare velocemente oggetti di valore ma anche tablet, telefoni cellulari o materiale facilmente rivendibile sul mercato nero.

Proseguono le richieste di maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine e la presenza del carabiniere di quartiere che garantirebbe un maggiore presidio sul territorio e una maggiore conoscenza delle situazioni “specifiche” della zona.

Sempre più forte il senso di “abbandono delle istituzioni” e il desiderio di farsi giustizia da soli, creando ronde e gruppi di sorveglianza. Difficile però poterli organizzare proprio perché i ladri non agiscono di notte ma in pieno giorno e negli orari di lavoro della maggior parte delle persone.