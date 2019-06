Liguria Pride 2019 – Partito Democratico parteciperà “contro ogni forma di discriminazione

Genova – Anche quest’anno il Partito Democratico (PD) partecipa al Liguria Pride per ribadire i valori di uguaglianza, libertà e identità che” devono essere alla base della nostra società. E che oggi dobbiamo ancora difendere, battendoci contro ogni forma di discriminazione”.

“Pochi giorni fa – proseguono al Partito Democratico – abbiamo ricordato i tre anni di entrata in vigore della legge sulle unioni civili. Un traguardo raggiunto con impegno e determinazione dal Pd per agire concretamente nella direzione dell’uguaglianza e dei diritti. Su questo piano purtroppo c’è ancora molto da fare: assistiamo ogni giorno ai tentativi della destra di fare arretrare il Paese, mettendo in discussione, sul piano sociale, istituzioni e principi che sembravano acquisiti, ma che ancora non possiamo dare per scontati e dobbiamo proteggere dall’ intolleranza e dall’oscurantismo.

I nostri amministratori nei Municipi Ponente e Medio Ponente nei giorni scorsi hanno già dato prova di saper prendere una posizione forte e concreta su questo piano, sostenendo le manifestazioni collegate al Pride, entrando anche in aperto contrasto con l’amministrazione comunale.

Proseguiremo su questa strada, sfileremo in strada insieme ai tanti genovesi che vorranno fare parte di questa carovana colorata. E nelle istituzioni, a livello locale così come nazionale, continueremo a vigilare e batterci per difendere i diritti civili. Di tutti. Lontano da diffidenza e pregiudizi”