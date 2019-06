Lungomare Canepa – M5S: finalmente arrivano le centraline Arpal

Genova – Lungomare Canepa avrà i rilevamenti della qualità dell’aria. Le centraline di Arpal sono state istallate a seguito delle numerose richieste dei residenti, che lamentano un aumento vertiginoso dell’inquinamento dell’aria, a seguito della trasformazione della strada nell’unica arteria cittadina di passaggio tra il ponente e il centro.

A sostenere i residenti nelle richieste ad Enti e alla civica amministrazione il Movimento 5 Stelle che, grazie alle innumerevoli segnalazioni, mozioni, interrogazioni regionali, comunali e municipali da parte dei gruppi consiliari, in collaborazione e sostegno del Comitato Lungomare Canepa è riuscito ad ottenere l’arrivo delle centraline per il rilevamento e monitoraggio dell’inquinamento dell’aria da parte di Arpal.

“Siamo convinti che – dice Luca Pirondini capogruppo M5S a Genova – benchè Lungomare Canepa sia diventato uno snodo cruciale dopo il crollo di Ponte Morandi, la salute dei residenti debba essere sempre tutelata e difesa. Per questo abbiamo insistito a livello istituzionale così tanto affinchè la voce di questi cittadini fosse ascoltata. Ovviamente adesso sarà importante tenere monitorati i livelli rilevati dalle colonnine ed eventualmente cercare delle soluzioni alternative in attesa anche della ricostruzione del nuovo Ponte.”

“I cittadini di San Pier D’Arena – aggiunge Michele Colnaghi capogruppo M5S nel Municipio Centro Ovest – ed in particolare quelli residenti in Lungomare Canepa, stanno cantando e portando la croce per tutta la città, letteralmente. In questi anni hanno vissuto in un cantiere aperto. Le promesse di una fascia di rispetto tra la strada e le abitazioni non sono mai state rispettate. L’installazione delle colonnine di Arpal ci sembra il minimo che l’amministrazione pubblica potesse fare per queste persone, anche se a nostro parere avrebbero potute essere installate ancora più vicino alla strada – conclude Colnaghi”.