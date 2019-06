Meteo Liguria – Ancora instabilità e arrivano i temporali

Prosegue il passaggio di deboli correnti di origine africana che portano umidità e nuvole. Le attuali condizioni di instabilità proseguiranno almeno sino a domenica con annuvolamenti, accompagnati anche da possibili precipitazioni di scarsa entità o piccoli temporali, e altrettante schiarite.

Ecco le previsioni meteo per le prossime ore del centro Limet Liguria:

Venerdì 14 giugno 2019

Passaggi nuvolosi di modesta entità al mattina, nel settore centro-occidentale della regione con maggiori schiarite a levante. Nel pomeriggio il passaggio di nubi diventerà più intenso, specie sul settore centro-orientale possibilità di brevi rovesci a carattere temporalesco accompagnati da fulmini in corrispondenza degli addensamenti più consistenti. Pioggia che sarà mista a sabbia. In serata generale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni annessi.

Venti moderati o forti da nord al mattino sul settore centro-occidentale della regione, moderati tra est e nord-est a levante. Generale rotazione a sud-est su tutta la regione entro la serata.

Mare poco mosso sottocosta, mosso al largo

Temperature in aumento sulla costa con valori che oscilleranno tra i 16 e i 31 gradi mentre resteranno più stabili nell’entroterra con oscillazione tra i 14 e i 26 gradi.

Sabato 15 giugno 2019

Ancora condizioni di cielo molto nuvoloso al mattino, sulla costa, ma senza precipitazioni. Maggiori schiarite nell’entroterra, specie sui versanti Padani. Nel pomeriggio migliorano le condizioni meteo nella zona dell’Imperiese e dello Spezzino ma il cielo tornerà ad annuvolarsi in serata e nella notte.

Venti deboli o moderati in prevalenza dai quadranti meridionali. Mare generalmente mosso.Temperature: In diminuzione specie nei valori massimi.

Domenica 16 giugno 2019

Ancora nubi basse lungo le coste al mattino, in attenuazione. Possibilità di qualche temporale nel pomeriggio sulle Alpi Liguri e nel gruppo Trebbia-Aveto. Temperature stazionarie