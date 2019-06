Sampdoria, ecco Di Francesco: l’allenatore accetta la proposta dei blucerchiati

Genova – Eusebio Di Francesco sarà il nuovo allenatore della Sampdoria.

Il tecnico, come riporta Il Secolo XIX, ha dato il suo ok alla società di Corte Lambruschini per il passaggio in blucerchiato. Nei giorni scorsi l’ex Roma si era incontrato a cena con il direttore sportivo Carlo Osti per discutere delle garanzie tecniche offerte dal club in caso di un suo arrivo a Genova e delle ambizioni della società per i prossimi anni.

Dopo il summit Di Francesco non aveva dato subito una risposta, ma aveva deciso di aspettare per riflettere sul da farsi. Proprio per questo, nella giornata di ieri era tornata a farsi sotto la possibilità di un arrivo di Stefano Pioli, da tempo l’alternativa numero uno all’allenatore di Pescara. Stamattina però è arrivata la tanto attesa risposta affermativa: Di Francesco accetta la proposta della Samp, sarà lui a sedersi sulla panchina del club la prossima stagione.

I prossimi step per la chiusura della trattativa riguardano la formalizzazione dell’addio di Giampaolo dai blucerchiati, che con tutta probabilità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e la risoluzione del contratto che legava Di Francesco alla Roma. Dopodichè il nuovo tecnico potrà firmare il contratto con i doriani: per lui è pronto un triennale da circa due milioni di euro a stagione.