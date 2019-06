Genova – Sta lentamente tornando alla normalità anche in Liguria la rete Vodafone andata in tilt questa sera, a partire dalle 18, a causa di un guasto tecnico che ha interessato gran parte d’Italia.

Gli utenti non riuscivano a telefonare sulla rete fissa e mobile e non riuscivano a navigare su Internet. Pesanti disagi che si sono estesi da una regione all’altra a macchia di leopardo e che sono stati “risarciti” dalla compagnia telefonica con giga illimitati per la giornata di domani.