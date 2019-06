Chiavari, riapre la spiaggia accessibile ai diversamente abili al Porto Turistico

Chiavari (Genova) – Un’importante giornata dedicata al sociale e alla condivisione. Riaprirà oggi, sabato 15 giugno, “La Spiaggia per Tutti”, la spiaggia libera accessibile ai diversamente abili nei pressi del Porto Turistico di Chiavari. La gestione è stata affidata al Villaggio del Ragazzo e ad Anffas Tigullio Est Onlus.

Durante tutta l’estate, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19, sarà possibile fruire dello stabilimento grazie alla presenza di numerosi collaboratori ed assistenti che forniranno supporto alle persone con particolari condizioni di disabilità e non autosufficienza.

In occasione di questo importante evento, il Comune di Chiavari ha organizzato per il pomeriggio una festa dedicata a tutte le famiglie presso il Lungoporto Don Giussani. Sarà un momento di divertimento per tutti i bambini e le loro famiglie con tanti giochi, animazione e risate.