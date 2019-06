Chiavari, sfilata di auto e moto d’epoca con “Glamour”

Chiavari (Genova) – La bellezza ed il fascino dei mezzi d’epoca per le vie di Chiavari. Ritorna oggi sabato 15 giugno con la seconda edizione “Glamour”, la sfilata di auto e moto d’epoca precedenti al 1945 organizzata dal Tigullio Motor Club e dal Comune di Chiavari.

A partire dalle ore 10.30 i mezzi saranno sistemati in piazza Matteotti. Alle ore 11.30 si accenderanno i motori per la sfilata per le vie della città fino a piazza Gagliardo, dove andrà in scena un gustoso aperitivo di gruppo. Alle ore 13 si farà rientro nel centro storico, dove nel pomeriggio è in programma uno spettacolo musicale curato dalla Bandakadabra band. In chiusura avverrà la premiazione dei mezzi d’epoca più belli.

La manifestazione richiamerà appassionati e collezionisti da tutta Italia. È infatti previsto l’arrivo di mezzi provenienti dall’entroterra ligure, dal basso Piemonte e dall’Emilia-Romagna, con i partecipanti che animeranno la cittadina in provincia di Genova con abiti e accessori d’epoca.