Incendio alla Foce, fiamme in un’appartemento di via Caffa

Genova – Momenti di paura, nella tarda mattinata di oggi, in via Caffa, nel quartiere genovese della Foce, per un incendio divampato in un appartamento del civico 10.

Le fiamme sono scaturite in cucina ed una donna di 70 anni è rimasta ferita nel tentativo di spegnere l’incendio. Sul posto sono interventuti i vigili del fuoco chiamati dai vicini di casa che hanno anche allertato le forze dell’ordine sentendo la donna che urlava.

Una volta sul posto i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento con un’autoscala ed hanno trovato la cucina in fiamme e la donna dolorante per le ustioni riportate alle mani.

In breve l’anziana è stata messa in salvo e consegnata all’ambulanza del 118 che l’ha trasferita d’urgenza all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove si trova il reparto specializzato in grandi ustionati.

I vigili del fuoco hanno poi domato le fiamme e bonificato l’appartamento che ha subito ingenti danni ed è stato dichiarato inagibile.

Gli altri residenti dello stabile sono invece rientrati nelle loro abitazioni. Sono in corso le verifiche per ricostruire le cause del rogo.