Incidente sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia all’altezza di Prà

Genova – Grave incidente, questo pomeriggio, sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, subito dopo l’uscita di Prà, in direzione Genova.

Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti sulla A10, in direzione Genova per incidente stradale.

Una lancia Y, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo subito dopo l’uscita di Prà.

Gli occupanti sono rimasti bloccati all’interno e i vigili hanno aperto le portiere utilizzando il divaricatore idraulico ed hanno affidato i due feriti alle cure del 118.

L’autostrada è rimasta chiusa al traffico una decina di minuti. A gestire il traffico la polizia autostradale.