Biodomenica torna in piazza Matteotti, laboratori ed incontri su ecologia e tutela ambientale

Genova – Incontri ed attività sui temi della salvaguardia dell’ambiente e dell’ecologia. Arriva anche quest’anno in piazza Matteotti con la XX edizione “Biodomenica”, la giornata dedicata all’ambiente in programma per oggi domenica dalle ore 10 alle ore 19 nel centro di Genova.

Durante la manifestazione verrà data riposta a molte domande sull’ambiente e sulle nostre scelte di vita, che influenzano sempre di più in maniera positiva e negativa il mondo che ci circonda.

I cittadini che parteciperanno avranno infatti la possibilità di dialogare in maniera diretta con allevatori e produttori biologici provenienti da tutta Italia, per confrontarsi in maniera concreta su questi importanti temi ed imparare qualcosa di nuovo sulla tutela ambientale.

Durante la giornata inoltre saranno proposti numerosi laboratori per adulti e bambini, dai profumi biologici alla cucina sana passando per la lavorazione dell’argilla e molti altri ancora.

Alle ore 11.30, invece, spazio alla formazione e al dibattito con “Bio tutto l’anno” presso lo stand Aiab, dove verranno elencate tutte le attività in programma sul territorio per acquistare prodotti biologici in tutta sicurezza nella città di Genova e provincia.

Non mancheranno inoltre gli stand dei produttori che faranno assaggiare i loro prodotti naturali e le loro specialità.