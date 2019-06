Meteo Liguria – Ancora instabilità sino a martedì

Ancora condizioni di instabilità sulla Liguria con passaggi di nuvole alternati a brevi schiarite. Condizioni che dovrebbero restare stabili almeno sino a lunedì. Da martedì è invece atteso un miglioramento.

Queste le previsioni per le prossime ore del centro Limet Liguria.

Domenica 16 giugno 2019

Al mattino nubi basse piuttosto compatte lungo i bacini marittimi, specie su savonese orientale, genovese e spezzino occidentale. Nuvolosità in progressivo stemperamento nel corso della giornata con schiarite che potranno farsi anche ampie.

Venti: Deboli a regime di brezza dai quadranti meridionali lungo le coste, fino a moderati sui versanti padani.

Mari: Poco mossi, moto ondoso in ulteriore abbattimento nel corso della giornata.

Temperature: Pressochè stazionarie.

Costa min: +18/+20°C, max: +22/+25°C

Interno min: +10/+17°C, max: +22/+26°C

Lunedì 17 giugno 2019

Al mattino nubi medio-alte e velature in transito sulla nostra regione, faranno apparire il sole come dietro ad un vetro smerigliato. Aumento della nuvolosità in giornata, con la possibilità di qualche debole piovasco sparso sul far della sera.

Venti: Deboli/moderati dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, di direzione variabile a levante.

Mari: Generalmente poco mossi.

Temperature: Pressochè stazionarie nei valori minimi, in lieve aumento nei valori massimi lungo la fascia costiera.

Martedì 18 giugno 2019

Giornata nel complesso buona. Qualche nota di instabilità potrà manifestarsi nel pomeriggio nelle aree interne. Venti deboli dai quadranti meridionali. Temperature pressochè stazionarie. Mari generalmente poco mossi.