Tiglieto, auto si ribalta, feriti 4 giovani

Tiglieto (Genova) – Grave incidente stradale lungo la strada statale tra Rossiglione e Tiglieto, nell’entroterra Genovese. Un’auto di grossa cilindrata con 4 giovani a bordo ha improvvisamente perso il controllo per cause ancora da accertare e si è ribaltata su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra di Multedo che hanno estratto una ragazza dalle lamiere contorte. Gli altri occupanti del mezzo sono riusciti ad uscire dal veicolo in modo autonomo.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi ma gli occupanti sono stati comunque accompagnati in ambulanza in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Come in tutti i casi simili, il conducente è stato sottoposto agli accertamenti per eventuale uso di alcolici o di sostanze stupefacenti.

– Secondo intervento in poche ore per incidente stradale per la squadra di Multedo. Questa volta ad essere coinvolta è stata una Audi che, salendo lungo la strada statale fra Rossiglione e Tiglieto, ha perso il controllo.

I vigili hanno estratto una ragazza. I 4 occupanti sono stati condotti all’ospedale dai militi del 118. Sulle cause stanno indagando i carabinieri di Pegli.