Albenga, anziano investito mentre attraversa la strada

Albenga (Savona) – Un anziano è stato investito, questa mattina, mentre stava attraversando la strada.

E’ accaduto in via Patrioti, ad Albenga, in provincia di Savona.

Ancora non è chiara la dinamica dell’accaduto. Sembra che l’uomo, una volta urtato dalla vettura, sia caduto a terra.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, l’anziano è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso.

Sembra che l’auto procedesse a bassa velocità, questo ha evitato conseguenze peggiori all’anziano urtato.