Autostrada A10, lavori di pavimentazione: chiusa la stazione di Celle Ligure

Celle Ligure (Savona) – Sarà chiuso per una notte il casello autostradale di Celle Ligure, sulla A10 Genova-Ventimiglia.

A partire dalle 22.00 di oggi, lunedì 17 giugno, e fino alle 6.00 di domani, martedì 18 giugno, saranno effettuati i lavori di pavimentazione dell’area, programmati in orario notturno proprio perché a ridotta circolazione di veicoli.

Il casello risluterà in uscita in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Varazze o di Albisola.