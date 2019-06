Carignano – Fermata del bus trasformata in vespasiano davanti al Galliera

Genova – Il “chiosco” della fermata del 35 davanti all’ingresso principale dell’ospedale Galliera trasformato in vespasiano e dormitorio per sbandati. E’ la denuncia delle molte persone che si recano per diversi motivi all’ospedale Galliera di Carignano e che attendono il bus della linea 35 all’interno della pensilina-chiosco ormai ridotta in condizioni catastrofiche.

Da diverso tempo – secondo quanto lamentano utenti e residenti della zona – il chiosco un tempo adibito a piccole attività è ora abbandonato ed è meta di sbandati che lo hanno trasformato in un vespasiano e in un riparo notturno.

Sporcizia e incuria regnano sovrane e tutto questo a pochi metri di distanza dall’ingresso principale dell’ospedale e luogo di passaggio per un numero molto alto di persone, spesso in visita a parenti e familiari malati e ricoverati.

Un tempo il chiosco era utilizzato da una piccola attività commerciale ma poi, chiuso il mini negozio, gli spazi interno sono stati trasformati in saletta di attesa per il bus e ben presto sono caduti nell’abbandono.

“Se non si può tener pulito tanto vale abbatterlo – spiegano i residenti – perché ormai è il rifugio per ogni tipo di sbandato. Non ci sarebbe nulla di male se non si trattasse di persone in preda ai fumi dell’alcol e che non si controllano. Chi entra viene immediatamente investito di un odore nauseabondo e quindi resta deserto”.

Una situazione di disagio estremo davanti ad uno degli ospedali più importanti delle città.