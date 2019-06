Festival Internazionale di Nervi, ecco il piano mobilità

Genova – Si avvicina l’appuntamento con il Festival Internazionale di Nervi che dal 2 al 20 luglio animerà i parchi del levante genovese con ospiti nazionali e internazionali della musica e della danza.

Per permettere ai tanti appassionati di raggiungere agevolmente villa Grimaldi Fassio è stata disposta la presenza di mezzi pubblici che vuole incentivare la scelta del bus rispetto ai veicoli personali.

Grazie alla collaborazione con la Direzione Mobilità del Comune di Genova, la Polizia Municipale e il Municipio Levante, a cui si aggiungono gli accordi con Ferrovie dello Stato, cooperativa Radiotaxi e Amt, è stato messo a punto un sistema di mobilità ad hoc.

Il traffico a Nervi sarà limitato sgli aventi diritto in via Oberdan (tratto incrocio viale Franchini e piazza Pittaluga) e via Marco Sala (tutto il tratto) dalle ore 18.00 alle ore 1.00 solo nei giorni della manifestazione.

Viale Franceschini, nel tratto compreso tra l’incrocio di via Campostano e piazza Pittaluga, diventerà a doppio senso esclusivamente nei giorni della manifestazione dalle ore 18.00 alle ore 1.00.

Senso di marcia invertito, invece, in via Sant’Ilario, nella parte inferiore, dal 2 al 20 luglio.

Saranno due i parcheggi per le auto. Uno, a pagamento, in via Somma mentre un secondo, gratuito per interscambio con bus o treno, alla stazione di Quinto, in via Filzi.

I taxi potranno percorrere viale delle Palme e sostare in piazza Sciolla, di fronte alla stazione ferroviaria.

In via delle Palme saranno allestiti 115 parcheggi gratuiti per le moto mentre in via Capolungo 3, all’altezza dell’entrata della Galleria d’Arte Moderna sarà sistemato il parcheggio disabili.

Possibilità di spostamenti anche in treno con il biglietto dello spettacolo comprensivo del viaggio di andata e ritorno per la sede della manifestazione.

Sarà dunque possibile utilizzare i treni regionali in circolazione nell’area urbana di Genova dalle ore 17.00 del giorno dello spettacolo all’1.30 del giorno successivo.

Per quanti sceglieranno di muoversi in bus sarà possibile utilizzare, dal centro verso Nervi, la linea 15 e la linea 17, mentre le linee 516 e 517 modificheranno il loro percorso.

Per Nervi, verso il centro città, saranno in servizio le linee 17/, 607 e 617.