Genova – Il Comune cerca operatori del settore food per i pasti degli sfollati del Morandi

Genova – Una call per conoscere la disponibilità a servire pasti per tutti coloro che saranno costretti ad allontanarsi temporaneamente dalle proprie abitazioni a causa delle operazioni di demolizione delle pile 10 e 11 del Ponte Morandi.

I residenti di alcune delle vie più vicine al moncone est del ponte dovranno uscire dalle proprie abitazioni dalle ore 7 alle ore 22 per ragioni di sicurezza.

L’Amministrazione comunale, ritenendo doveroso sostenere i cittadini per i disagi, ha dunque pubblicato una “chiamata” rivolta alle attività economiche delle zone corrispondenti ai Municipi 2 Centro Ovest, 5 Valpolcevera e 6 Medio Ponente. La scadenza della call è il 20 giugno alle ore 23.00.

“Ringrazio anticipatamente a nome dell’Amministrazione comunale le attività che vorranno aderire a questa nostra richiesta – dichiara l’assessore al commercio Paola Bordilli –. L’operazione sarà finanziata dalla struttura commissariale e i nostri uffici metteranno a disposizione il proprio know how per organizzare la call”.

Per aderire alla call occorre scrivere a molcese@comune.genova.it o commercio@comune.genova.it indicando in oggetto: RISTORAZIONE MORANDI.

Questo il link di pubblicazione della call: https://smart.comune.genova.it/ristorazionemorandi

Modalità di rimborso: entro 15 giorni dalla data di presentazione di fattura elettronica.