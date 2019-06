Lavori di manutenzione sulla linea, mercoledì chiusura anticipata della metropolitana

Genova – Chiusura anticipata della metropolitana mercoledì 19 giugno.

Come informa Amt, attraverso un comunicato stampa, nella notte tra il 19 e il 20 saranno effettuati di lavori di manutenzione della metropolitana.

I lavori inizieranno alle 21.30 di mercoledì e si concluderanno alle 5.00 di giovedì.

Questo comporterà una chiusura anticipata del servizio di trasporto che effettuerà le ultime partenze alle 21.17 da Brignole per Brin e alle 21.10 da Brin per Brignole.

A seguito della chiusura di via Fillak, per migliorare gli spostamenti dei cittadini, la linea notturna N3 (Principe – Brin) sarà anticipata alle 21.15 e rimarrà in servizio fino alle 5.30.

Di seguito riportiamo l’orario della linea N3.

▪ Da Stazione Principe a Brin Metro

21.15 – 21.30 – 21.45 – 22.00 – 22.15 – 22.30 – 22.45 – 23.00 – 23.15 – 23.30 – 23.45 00.00 – 00.30 – 01.00 – 01.30 – 02.00 – 02:30 – 03.00 – 03.30 – 04.00 – 04.30 – 05.00 – 05.30.

▪ Da Brin Metro a Stazione Principe

21.15 – 21.30 – 21.45 – 22.00 – 22.15 – 22.30 – 22.45 – 23.00 – 23.15 – 23.30 – 23.45 00.00 – 00.30 – 01.00 – 01.30 – 02.00 – 02.30 – 03.00 – 03.30 – 04.00 – 04.30 – 05.00 – 05.30.

Alle ore 5.00 di giovedì 20 giugno riprenderà il normale servizio diurno della metropolitana.