Meteo Liguria – Torna il sole, e lentamente inizia l’estate

Una sacca di alta pressione si sta rafforzando sul Mediterraneo centro-occidentale allontanando con forza sempre maggiore le correnti umide che nella settimana passata portavano a passaggi nuvolosi più o meno intensi.

Il cielo sarà sempre più sgombero da nubi sino a diventare soleggiato. Resta la possibilità di formazioni sui rilievi delle Alpi imperiesi e nell’Appennino della Val d’Aveto.

Ecco le previsioni per le prossime ore di Limet Liguria:

Lunedì 17 giugno 2019

Ancora qualche nuvola basa lungo la costa e con maggiori possibilità nella zona centrale della Liguria ma le condizioni meteo sono in rapido miglioramento e il celo dovrebbe tornare sereno o in prevalenza sereno.

Nel pomeriggio qualche nube nelle zone interne, con cumuli più sviluppati sulla Val D’Aveto e sulle Alpi Liguri e Marittime, ove non si esclude qualche localizzato rovescio.

Venti deboli in regime di brezza. Mare da mosso a poco mosso.

Temperature in lieve aumento nei valori massimi costieri che oscilleranno tra i 26 e i 26 gradi sulla costa e tra i 10 e i 26 gradi nell’entroterra.

Martedì 18 giugno 2019

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche passaggio nuvoloso sempre più raro e isolato. Formazione di cumuli nuvolosi pomeridiani sarà possibile nella zona delle Alpi Marittime, nell’Imperiese e nella Val d’Aveto. Non sono escluse locali deboli precipitazioni.

Venti in prevalenza in regime di brezza.

Mare quasi calmo

Temperature stazionarie od in lieve calo le minime, stazionarie od al più n lieve ulteriore locale aumento le massime.