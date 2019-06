Sampierdarena, fiamme in un locale religioso di via Caveri

Genova – Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di ieri, domenica 16 giugno, in via Caveri, a Sampierdarena, per un incendio che ha riguardato un locale adibito a cerimonie religiose.

L’allarme è scattato quando è stata notata una colonna di fumo fuoriuscire dal locale.

Sul posto sono accorsi i pompieri che si sono prodigati per spegnere le fiamme.

Ancora non è stata chiarita la natura dell’incendio ma sembra che alla base del rogo, circostritto e limitato, ci sia una probabile natura elettrica.

Notevoli i danni da fumo ma, per fortuna, non si lamentano feriti.