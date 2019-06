Sestri Ponente, accoltella il padre: giovane rilasciata

Genova – E’ stata rilasciata la giovane di appena 18 anni che nella serata di ieri ha accoltellato il padre a Sestri Ponente.

I Carabinieri, vista la giovane età della ragazza e la consegna spontanea ai militari da parte della stessa, hanno scelto di denunciarla a piede libero ma di non trattenerla oltre.

Secondo quanto finora ricostruito, la giovane avrebbe colpito il padre con tre coltellate, lasciandolo gravemente ferito.

Per il momento non si conoscono le cause che hanno portato la 18enne a compiere il gesto ma pare che tra i due sia nata una discussione culminata proprio con le coltellate.

Dopo aver ferito il padre, la ragazza si sarebbe rifugiata da un’amica, svelando poi successivamente agli uomini dell’Arma dove era nascosta.

Il padre si trova ancora in gravi condizioni all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri del nucleo Radiomobile.