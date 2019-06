Galata Museo del Mare, biglietti a metà prezzo a giugno per tutti i genovesi

Genova – Sconti esclusivi fino alla fine di giugno per tutti i cittadini del capoluogo ligure al Galata Museo del Mare. Fino a domenica 30 giugno tutti i genovesi potranno visitare il museo e il sommergibile Nazario Sauro con uno sconto sul biglietto del 50%.

L’offerta, rivolta sia agli adulti che ai bambini, non è cumulabile con altre promozioni in corso e sarà accessibile mostrando la carta d’identità in biglietteria al momento dell’acquisto dei biglietti.

Il Galata Museo del Mare è lo spazio espositivo dedicato al mare più grande del Mediterraneo. Attraverso la sua superficie che si estende per 12.000 metri quadrati, con 4.300 oggetti originali disposti in ben 31 sale e 2 terrazze panoramiche, racconta circa sei secoli di vita marittima. Attraverso mostre multimediali interattive, ricostruzioni fedeli delle imbarcazioni antiche e incontri didattici, permette al pubblico di scoprire tutti i segreti del mare e della storia del porto della città di Genova.

Per maggiori informazioni sulle mostre e sulle promozioni del Galata Museo del Mare sarà possibile visitare il sito ufficiale del museo.