Gli Imagine Dragons ed Elisa presentano Birds, in radio dal 20 giugno

Milano – Per la prima volta insieme, gli Imagine Dragons ed Elisa sono pronti a far ascoltare il primo singolo nato dalla loro collaborazione: uscirà giovedì 20 giugno e si intitolerà “Birds“. Una delle band internazionali di maggior successo degli ultimi anni e una delle voci femminili più amate nel nostro paese insieme per proporre uno dei brani che ci terrà sicuramente compagnia per tutta l’estate.

Stando quanto raccontato dalla cantante friulana, sarebbero stati proprio gli Imagine Dragons a chiederle di lavorare insieme a “Birds”. Sulla sua pagina Facebook si legge: “Mentre io e Carl Brave inforcavamo carbonare e lui rivoltava magistralmente il sound di VTLVite come fosse il soffritto di un’amatriciana (bbbona), gli Imagine Dragons mi hanno chiesto di cantare con loro questa canzone. Birds. Bella sorpresa inaspettata e impegnativa visto che ho registrato di notte scappando dalla Fonoprint di Bologna alle date che avevamo a Cesena, Brescia, Reggio Emilia… e dintorni… si eravamo ancora in tour. Ma come potevo dire di no??? Dopo che io e i La Rua abbiamo dimostrato amore eterno verso gli Imagine ma sopratutto verso la loro incredibile Radioactive pogando ad Amici di Maria De Filippi come se non ci fosse un domani??? Non potevo. Se doveva fà. Altrimenti facevo ‘a cornice e invece vojo fà er quadro. Tempi moderni“.

Per Elisa si tratta di un periodo particolarmente impegnativo: è stata scelta da Tim Burton per cantare e doppiare nel film “Dumbo”, nonché da Save the Children come ambassador nell’anno del centesimo anniversario. Mattel le ha dedicato una Barbie e ha conquistato il Disco di Platino per l’album “Diari Aperti”, il Doppio Platino per “Se piovesse il tuo nome”, il singolo scritto dal collega Calcutta, e un altro Platino per “Anche Fragile”.

Momento d’oro anche per gli Imagine Dragons, che si sono esibiti alla cerimonia di apertura della finale di UEFA Champions League che si è svolta a Madrid, e che hanno collezionato ben 50mila spettatori al concerto evento di Firenze.