Google Calendar down in tutto il mondo

Genova – Google caledandar down in tutto il mondo. Disagi per il malfunzionamento del servizio di agenda e appuntamenti offerto gratuitamente da Google.

La piattaforma del colosso delle ricerche on line è fuori servizio ormai da diverse ore e non ci sono informazioni sul motivo e neppure sui tempi previsti per la “riparazione”.

Il malfunzionamento del servizio sta provocando disagi perché offre la possibilità di registrare i propri appuntamenti sia in funzione di agenda (invia notifiche via email e sul cellulare per ricordare l’evento) e sia perché è possibile condividere con altre persone il proprio calendar per consentire a più persone di poterlo utilizzare o anche solo consultare o, ancora, di pianificare riunioni di lavoro con comunicazione automatica a tutte le persone collegate allo stesso servizio.

La piattaforma di Google Calendar è molto usata anche perché completamente gratuita.