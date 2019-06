Genova – La rotonda “dei tonni suicidi” di Molassana verrà rimossa perchè anti estetica e pericolosa. A deciderlo il Consiglio Municipale della Media Val Bisagno che dopo un’ora e mezza di discussione, ha approvato la mozione del gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle che impegna il Presidente del Municipio ad attivarsi affinchè venga rimossa al più presto.

L’installazione, inaugurata nel 2016, ha subito suscitato ilarità e dubbi tra la popolazione residente che l’ha ribattezzata con il nome goliardico di “rotonda dei tonni suicidi”.

Diversi incidenti si sono verificati nel punto in cui si trova l’istallazione e le perplessità sono aumentate sino a diventare una richiesta di rimozione.

La mozione è stata approvata grazie ai voti del M5S e di FdI, Lega e Forza Italia che hanno mandato in minoranza il gruppo di maggioranza del PD. (9 favorevoli, 1 contrario, 8 astenuti).

“Siamo contenti di questo risultato – ha dichiarato Lara Delpino, consigliere del Movimento 5 Stelle e firmataria della mozione – certo avremmo preferito che anche la maggioranza ed il PD votassero con noi unitamente la mozione, tuttavia il risultato di farla approvare è stato ottenuto ed è quello che conta. Al di là dell’aspetto estetico, il cui gusto è soggettivo, i tonni suicidi rappresentano un pericolo costante per la viabilità. Lame di metallo poste all’interno della rotatoria pericolosissime e che possono aggravare mortalmente un incidente stradale”.

“La vera follia è stata quella di autorizzarne l’installazione, spendendo per giunta 9.000 Euro – continua Lara Delpino lanciando una frecciata all’amministrazione del ex Sindaco Doria. Purtroppo anche in questo caso ha dovuto rimetterci la vita una persona, nel Luglio 2017 ed un altro motociclista è in rianimazione dopo l’incidente di venerdì scorso, prima di capire quanto fossero reali e concrete le nostre preoccupazioni. Ora si faccia in fretta a rimuovere l’installazione e riqualificare la rotatoria, prima che qualcun altro si faccia male.”