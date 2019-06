Priaruggia, domenica torna “Spazzapnea – operazione fondali puliti”

Genova – Dalle ore 9:30 di domenica 23 giugno sulla spiaggia di Priaruggia a Genova Quarto si svolgerà la seconda edizione della gara nazionale di raccolta differenziata subacquea “Spazzapnea – Operazione fondali puliti“. L’obiettivo è riuscire a raccogliere la maggior quantità possibile di spazzatura sui fondali e sul litorale.

La competizione, organizzata dall’’Asd Apnea Center (scuola di formazione di Genova per le attività subacquee in apnea) in collaborazione con la Società Pescatori Sportivi Priaruggia, è stata inserita ufficialmente nella campagna #StopPlasticPollution di WWF Italia ed è patrocinata dal Comune di Genova e dal Municipio IX Levante. Amiu, Croce Rossa Italiana, Guardia Costiera e Società Sportiva Vignocchi garantiranno l’assistenza logistica e la sicurezza.

Si tratta di una vera e propria gara: dopo il raduno, previsto alle 8:30, i partecipanti avranno tre ore di tempo per raccogliere il maggior numero di rifiuti possibile, dotati di guanti e borse. La manifestazione è aperta a tutti e ogni partecipante sarà coperto da assicurazione RC. Le squadre saranno composte da tre persone, che potranno organizzare a loro piacimento la configurazione: potranno essere apneisti o raccoglitori a terra. Sarà a tutti gli effetti una gara di pesca il cui bottino sarà costituito dai rifiuti che le squadre riusciranno a trovare sul fondale marino e sulle spiagge. Per prelevare dal fondo i rifiuti ingombranti sarà presente anche una squadra di sommozzatori.

Al termine della gara è previsto un buffet offerto a tutti i partecipanti. Il conteggio dei rifiuti raccolti e la proclamazione del vincitore avverrà subito dopo. Durante il pomeriggio sono previste delle attività collaterali: laboratori didatticidedicati al problema della plastica in mare, lezioni di apnea a cura di Apnea Center, Science Show.

Scrivendo un’email all’indirizzo spazzapnea@gmail.com è possibile avere tutte le informazioni e, sino a venerdì 21 giugno, anche iscriversi alla competizione. Per ulteriori dettagli è possibile contattare Paolo Acanti, presidente dell’Asd Apnea Center, al numero telefonico 347/4910446.

Quest’anno “SPAZZAPNEA – Operazione fondali puliti” si svolgerà in contemporanea anche a Bari, Catania, Civitavecchia, Marina di Camerota e Peschiera del Garda.