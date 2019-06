San Martino – Resta chiusa con l’auto nel parcheggio del supermercato e sfonda il cancello – VIDEO

Genova – Movimentato episodio, questa mattina, in via San Martino, dove un’auto rimasta chiusa in un parcheggio condiviso da due negozi ha sfondato la cancellata per poter uscire.

I residenti della zona hanno avvertito un primo colpo molto forte e, affacciandosi alle finestre, hanno visto un’auto bianca che prendeva la rincorsa e colpiva violentemente la cancellata chiusa.

Una seconda corsa contro la cancellata ha letteralmente divelto la recinzione “liberando” la vettura che è fuggita a forte velocità tra lo stupore e la preoccupazione dei presenti.

Il video della “bravata” è stato postato su Youtube e poi sui Social ed è stato condiviso in modo virale.

La persona alla guida, sembra una donna, potrebbe aver lasciato l’auto ieri sera, prima della chiusura dei due negozi che condividono la piazzola di sosta e poi si è ritrovata chiusa questa mattina.

Preferendo non farsi trovare all’interno ha sfondato la cancellata provocando danni alla struttura e, inevitabilmente, anche alla sua auto.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la scena e il numero di targa del veicolo che è stato segnalato alle forze dell’ordine.

La proprietaria avrà presto una bella sorpresa e dovrà risarcire ogni danno.

