Ai Giardini Luzzati – My Name Is Luca, gli Ex-Otago per aiutare Luca e Lorena

Genova – Un aperitivo tra amici, la musica degli Ex-Otago e tanta solidarietà ieri pomeriggio ai Giardini Luzzati, teatro dell’iniziativa My Name Is Luca, un evento di beneficenza in favore di Luca, un giovane ragazzo autistico, e di sua mamma, Lorena.

Luca e Maurizio, il cantante degli Ex Otago, sono amici da tempo e anni fa l’artista è stato l’educatore del ragazzo.

Lorena, a causa di alcuni problemi di salute, si è trovata in difficoltà e ha trovato la solidarietà degli amici di sempre che hanno organizzato un evento di raccolta fondi in cui sono stati coinvolti Maurizio e gli Otaghi; la risposta è stato un immediato sì.

La band ha deciso quindi di partecipare, cantando alcuni dei brani più famosi del loro repertorio e aiutando l’organizzazione a coinvolgere un centinaio di persone.

Sono gli stessi Otaghi, tramite un post su Facebook, a raccontare il legame tra Maurizio e Luca.

“Ritratto di Famiglia. Stasera abbiamo cantato insieme a qualche centinaio di persone ai giardini Luzzati per Luca e Lorena.

Luca è quel bel ragazzotto in foto con noi, Lorena è dentro la folla, non si vede.

Luca è un amico di Mauri, si sono frequentati nei primi 2000, periodo in cui faceva il manovale agricolo e l’educatore part-time.

In teoria Mauri sarebbe dovuto essere l’educatore e Luca il ragazzo autistico.

In teoria.

in realtà tutti i giorni Mauri e Luca andavano in fro per Genova per stare insieme, per ridere, per capire qualcosa, per darsi una mano, per fare casino”.

Ancora: “Come in tutte le relazioni ci sono dei momenti belli e altri molto meno, come questo per Lorena e Luca.

Lei ha un cancro cerebrale non può più lavorare normalmente e i soldi mancano. Luca dietro ai suoi disegni non sta bene, magari non lo riesce a spiegare a parole, ma di sicuro percepisce tutto il casino che gli sta intorno.

In tutta questa storia abbiamo voluto entrarci, abbiamo dovuto entrarci.

Ci hanno chiamati per aiutare Massimiliana, un’amica di Lorena, dovevamo portare gente a questo aperitivo per raccogliere fondi destinati a Luca e a Lorena. Abbiamo detto Sì immediatamente. Crediamo nelle storie. Amiamo praticare la solidarietà: è una cosa straordinaria.

Un grazie bello grosso va anche a chi è venuto a cantare le nostre canzoni per noi, ma anche per loro. È bello essere nati a Genova. E’ bello avere tanti amici”.

Allora tutti a cantare “Costa Rica”, “Solo una canzone” e altri brani della band genovese.

La generosità dei partecipanti è stata tanta e come fanno sapere dall’organizzazione, sono stati raccolti oltre tremila euro.