Campo Ligure, ecco “Valley’s Got Talent”: il talent show solidale della Valle Stura

Campo Ligure (Genova) – Uno spettacolo per dare spazio ai giovani artisti della Valle Stura e per raccogliere fondi per una buona causa.

Venerdì 28 giugno arriva il “Valley’s Got Talent”, il talent show benefico della Valle Stura. La manifestazione quest’anno sbarca a Campo Ligure, dopo essere stata organizzata nelle passate edizioni nel comune di Masone.

Si tratta di un’occasione unica per tutti i giovani artisti locali della valle per misurarsi sul palco e fare vedere ciò di cui sono capaci.

Durante la serata, che andrà in scena in piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle ore 21, oltre ai talenti dello sport, dell’arte e del sociale salirà sul palco anche l’illusionista Christopher Castellini.

L’evento servirà per finanziare le iniziative del Sermig di Torino, gruppo cattolico fondato dal tre volte candidato al Nobel per la Pace Ernesto Olivero, che ha l’obiettivo di combattere la fame nel mondo e al contempo quello di promuovere solidarietà e giustizia nei confronti dei più bisognosi. Olivero sarà presente durante la serata e salirà anche lui sul palco della manifestazione per ringraziare i presenti ed illustrare i progetti del gruppo missionario piemontese.

“Questo è il progetto di una valle intera, è una grande iniziativa che mette a segno contemporaneamente due obiettivi: valorizzare i giovani talenti e valorizzare il territorio, la capacità di fare rete tra comuni, di scambiarsi idee e vitalità. – ha dichiarato Ilaria Cavo, assessore alla Cultura e allo Spettacolo di Regione Liguria – Con questa manifestazione benefica riescono a esprimere l’orgoglio di appartenere a una comunità unita. Sui giovani bisogna sempre investire, in questo caso la vicinanza dell’istituzione può essere un aiuto e uno stimolo ad andare avanti e, partendo dal piccolo, a pensare in grande”.