Genova – Chiede i soldi per le sigarette e al rifiuto lo accoltella alla gola

Genova – Si ferma a chiedere i soldi per le sigarette ad un passante e quando questi li rifiuta, lo accoltella alla gola. Poteva finire in tragedia, la scorsa notte, l’aggressione compiuta nella centralissima piazza Colombo.

Intorno alla mezzanotte gli agenti di polizia hanno arrestato un cittadino nepalese di 48 anni, nel nostro Paese senza regolare permesso di soggiorno e senza fissa dimora, per il reato di tentato omicidio.

Gli agenti, dopo essere intervenuti in via Galata su indicazione del 112 NUE, hanno notato un uomo, con una ferita al collo da cui usciva molto sangue, che chiedeva aiuto.

Gli agenti lo hanno soccorso e atteso all’arrivo dell’ambulanza, si sono subito dedicati alle ricerche dell’aggressore.

Dai testimoni hanno appreso che la vittima, un 33enne di origini polacche, qualche minuto prima, era stato avvicinato da un uomo che gli aveva chiesto del denaro per l’acquisto di un pacchetto di sigarette.

Al suo netto rifiuto lo stesso lo aveva attinto al collo con un coltello multiuso e si era dato alla fuga lasciandolo ferito in una pozza di sangue.

Gli agenti, dopo aver acquisito una dettagliata descrizione dell’uomo, hanno cominciato a perlustrare la zona, rinvenendo subito l’arma utilizzata all’interno di un cassonetto della spazzatura. Dopo pochi minuti, una delle pattuglie impegnata nelle ricerche, ha notato l’uomo sulla scalinata che conduce in via B. Bosco.

Dall’auto di servizio è scesa al volo una poliziotta esperta in arti marziali che ha raggiunto l’aggressore in fuga, lo ha fatto sdraiare a terra e lo ha bloccato con le manette di sicurezza.

Il fermato, dopo gli atti di rito, è stato trasferito nel carcere di Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La vittima è tuttora ricoverata in prognosi riservata.