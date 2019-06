Max Pezzali, in arrivo il nuovo singolo “Welcome to Miami (South Beach)”

Milano – Un brano inedito per il cantante di Pavia in attesa del suo attesissimo nuovo disco. Venerdì 21 giugno esce “Welcome to Miami (South Beach)”, il nuovo singolo di Max Pezzali che anticipa il prossimo album di inediti dell’ex leader degli 883.

La canzone vuole essere un divertente gioco sul tema del tropicale, che oggi più che mai invade letteralmente le radio e le piattaforme di streaming musicale in concomitanza dell’arrivo della stagione estiva.

Il cantante scatta un’istantanea del viaggio di un italiano in direzione di Miami, un’avventura composta dai centri commerciali, dalle supercar americane, dall’Ocean Drive e dalla bellezza del sud della Florida.

“Volevo raccontare il punto di vista dell’italiano che, insieme a centinaia di connazionali, invade le spiagge di Miami Beach alla ricerca del paradiso perduto”.