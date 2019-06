Oregina, rubano sulle auto in sosta con bici e torcia: la segnalazione dei cittadini fa arrestare i ladri

Genova – Sono stati notati frugare tra le auto parcheggiate tra via Paleocapa e via Casaccia, nel quartiere genovese di Oregina i due uomini arrestati in flagranza di reato dagli agenti della Polizia di Stato.

Si tratta di due cittadini tunisini di 31 e 36 anni, arrestato per il reato di furto aggravato in concorso.

Diverse chiamate da parte dei residenti hanno denunciato la presenza ddi due uomini con una bicicletta che infrangevano i finestrini delle auto in sosta e, con l’aiuto di una torcia, frugavano all’interno degli abitacoli.

Nei giorni scorsi altri episodi simili erano stati segnalati in zona.

Questo portato la centrale operativa a inviare sul posto una pattuglia che è riuscita a bloccare i ladri, trovandoli in possesso di arnesi atti allo scasso e della refurtiva, una borsa contenente diversi attrezzi.

I proprietari delle auto danneggiate sono stati rintracciati e, in sede di denuncia, si è provveduto a restituire quanto gli era stato asportato.

I ladri, già conosciuti dalle Forze dell’Ordine per i loro precedenti, sono stati arrestati e saranno processati questa mattina con rito direttissimo.