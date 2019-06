Pedone investito in via Gramsci: traffico in tilt verso ponente

Genova – Pedone investito e traffico in tilt in centro città.

Per cause ancora da verificare, un uomo che stava attraversando la strada in via Gramsci è stato travolto.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

L’incidente ha provocato forti ripercussioni alla viabilità cittadina.

Lunghe code si sono formate già da piazza Corvetto e hanno congestionato la circolazione in direzione ponente.