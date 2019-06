Ponte Morandi – Demolizione con esplosivi appena arriveranno i detonatori dalla Spagna

Genova – La data prevista per la demolizione con esplosivo del troncone est del ponte Morandi è fissata per il 28 giugno ma potrebbe anticipare se arriveranno prima del previsto gli speciali detonatori in arrivo dalla Spagna.

C’è ancora incertezza per la fase più importante e delicata della demolizione di ciò che resta del viadotto del ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto uccidendo 43 persone e togliendo la casa a centinaia di famiglie.

Il Sindaco Marco Bucci l’ha ammessa ieri sera, nel corso di due assemblee pubbliche organizzate a Certosa e a Sampierdarena, sollevando non poche proteste da parte dei residenti della zona che, ad oggi, non sanno ancora se dovranno lasciare le loro abitazioni venerdì 28 giugno, come sembra probabile o se, invece, si anticiperà l’evacuazione di oltre 3100 persone per un “anticipo” sui tempi previsti.

Una eventualità piuttosto improbabile visto che gli speciali detonatori che garantiranno esplosioni controllate a pochi millisecondi le une dalle altre, devono arrivare con una spedizione speciale, super controllata e super scortata, addirittura dalla Spagna.

L’arrivo è previsto per il 24 giugno – data più volte annunciata come quella dell’esplosione e poi slittata – e subito dopo inizieranno le operazioni di posizionamento sulla struttura che dovrà collassare con una precisa sequenza di demolizione.

A causare altro ritardo – lo ha spiegato il sindaco ai cittadini – le normative di sicurezza che vietano espressamente che le operazioni avvengano contemporaneamente (come previsto inizialmente) sopra e sotto il ponte.

Sul ponte dovranno essere istallate infatti le enormi vasche e sacche contenenti enormi quantità d’acqua e che dovranno generare, al momento della demolizione, una colonna d’acqua alta oltre 50 metri e in grado di creare una tale nube di goccioline da ridurre al minimo – il rischio zero non c’è – la presenza di fibre di amianto presenti nell’aria dopo il crollo.

Le due assemblee pubbliche sono state molto tese, con scambi di accuse e molti chiarimenti che hanno sollevato non poche perplessità tra i residenti come ad esempio il fatto che si è più volte parlato di “scuole chiuse” nella zona mentre sono in corso esami di Maturità e restano aperti gli asili e molte strutture che accolgono bambini.

Tra le domande poste al sindaco e che hanno rivelato alcune “falle” nella programmazione anche quella riguardo la valutazione dei rischi negli edifici scolastici visto che è stato detto che le verifiche verranno fatte “dopo l’eplosione” mentre i tecnici suggeriscono un esame preventivo ed uno successivo, per poter valutare gli eventuali cambiamenti che potrebbero non essere rilevati con una sola visita.

La struttura commissariale esaminerà la richiesta e potrebbe decidere per una doppia verifica come suggerito.

La Metropolitana resterà aperta anche durante l’eplosione e la cosa ha suscitato altre forti perplessità poichè la sede del mezzo di trasporto corre proprio sotto la collina sulla quale si abbatterà l’enorme peso del ponte ormai collassato.