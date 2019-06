Riasfaltatura di via Siffredi, traffico in tilt a ponente

Genova – Traffico fortemente rallentato questa mattina in via Siffredi, a Cornigliano.

Dalle 21.00 di ieri sera, infatti, è stata modificata la circolazione per consentire lo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza e definitiva riasfaltatura di quello che è il tratto di strada interessato dalla realizzazione del Lotto 10.

Circolazione veicolare canalizzata su una sola corsia per senso di marcia che sta rendendo difficoltoso il transito dei mezzi da e verso Genova.

Come ha spiegato l’impresa eseutrice, i lavori di riasfaltatura non possono essere espletati solamente nelle ore notturne ma necessitano di continuità esecuitva per realizzare le opere di consolidamento dei numerosi chiusini diffuusi sulla carreggiata.

I lavori, secondo il programma, si concluderanno domani mattina, giovedì 20 giugno 2019, alle ore 6.30.

Si consiglia di utilizzare via della Superba come transito alternativo per entrambe le direttrici di marcia.