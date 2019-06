Savona, aggredisce 18enne con un coltello senza apparente motivo: denunciato

Savona – Ha aggredito un 18enne senza apparente motivo, ferendolo con un coltello di piccole dimensioni l’uomo di 30 anni denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Savona per lesioni.

L’aggressione si è consumata nella serata di domenica, alla Darsena.

Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’Arma, l’aggressore, una volta uscito da un locale, si sarebbe avvicinato al 18enne e lo avrebbe ferito a un orecchio.

Il gesto ha scatenato una violenta colluttazione tra i due. Notandoli, un passante ha chiamato i Carabinieri.

Alla vista delle divise, i due litiganti hanno cercato di scappare, facendo perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe della zona.

La pattuglia intervenuta, dopo una breve ricerca, ha rintracciato l’aggressore, ancora in possesso dell’arma.

Dopo averlo portato in caserma, lo ha interrogato denunciandolo per lesioni e per possesso di oggetti atti a offendere.