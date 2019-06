Villa Zanelli, apertura esclusiva con visita guidata per “Art Nouveau Week”

Savona – Uno dei gioielli dell’art nouveau ligure spalanca le sue porte al pubblico.

È in programma per oggi mercoledì 19 giugno dalle ore 10 alle ore 13 la riapertura di Villa Zanelli, splendido palazzo di via Nizza massimo esempio dell’architettura Liberty italiana. L’evento è stato organizzato in occasione di “Art Nouveau Week”, la settimana mondiale dedicata alla corrente artistica di fine ‘800 che si svolge in tutta Italia con oltre 120 appuntamenti.

Durante la giornata la Villa sarà visitabile in compagnia di Massimo Bianco e Andrea Speziali. Proprio quest’ultimo è stato l’artefice del processo di salvaguardia e rinnovamento di Villa Zanelli.

Nel 2014, infatti, Speziali si era messo alla ricerca di un possibile acquirente tramite la pubblicazione di una foto della Villa sulla pagina Facebook “The World Art Neoveau”. Il suo appello era diventato virale, con oltre 450 mila visualizzazioni in pochissimi minuti. Da lì l’idea di Italia Libery di raccogliere i fondi necessari per il recupero della Villa, che da tempo era ormai degradata e si trovava in uno stato di scempio totale.