Carignano – Controlli e multe ai cani liberi a Villa Croce

Genova – Ancora controlli e raffica di multe, questa mattina, a Carignano, nel parco di Villa Croce dove agenti in borghese hanno verificato la presenza di cani senza guinzaglio e che erano lasciati liberi di correre sui prati.

Gli agenti hanno fermato i padroni e li hanno multati dopo aver controllato la regolare dotazione di sacchetti per la raccolta delle deiezioni e di tutti i documenti che i proprietari di cani hanno l’obbligo di portare sempre con sè quando circolano con i loro animali.

Compiuti anche controlli sul rispetto delle norme che prevedono l’obbligo di iscrizione all’anagrafe canina e la microchippatura di identificazione.

L’operazione ha ottenuto gli applausi delle molte persone che da tempo lamentano l’uso improprio del parco di Villa Croce come enorme area per la sgambatura dei cani e la presenza di cani anche di grossa taglia lasciati liberi e senza controllo all’interno di un’area verde frequentata da bambini e anziani con difficoltà di deambulazione.

Molte anche le segnalazioni di “zuffe” tra cani che spesso devono essere divisi a forza dai rispettivi proprietari.

Nei giorni scorsi altri controlli e sanzioni anche nei parchi di Nervi e in quello di Villa Imperiale a San Fruttuoso. La campagne di verifiche prosegue ed in particolar modo nei parchi dove vengono segnalate le violazioni delle più elementari norme di rispetto del prossimo ad opera di pochi ma agguerriti proprietari maleducati.

A plaudire le sanzioni anche i tanti padroni di cani che rispettano le normative e passeggiano nei parchi tenendo il proprio animale al guinzaglio e raccogliendo le deiezioni.

Sempre più diffusa anche la bottiglietta d’acqua per “ripulire” dove i cagnolini fanno pipì. Un comportamento ancora non obbligatorio ma che è un segno di rispetto per il prossimo.