Centro Storico, controlli a tappeto: sette arresti per spaccio

Genova – Controlli a tappeto nel centro storico di Genova da parte dei Carabinieri che ieri pomeriggio, mercoledì 19 giugno, hanno passato al setaccio i vicoli identificando 150 persone e arrestandone 7 per spaccio.

I carabinieri della stazione Maddalena, insieme ai colleghi della stazione San Teodoro e Scali e al personale del Nucleo Operativo della compagnia Centro e della compagnia intervento operativo Lombardia hanno portato a termine un servizio detto “ad alto impatto” finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati di genere.

Circa 30 i militari impegnati e sei i mezzi utilizzati.

Sette le persone arrestate; nello specifico si tratta di un genovese di 48 anni, con numerosi pregiudizi di polizia, sorpreso in via della Maddalena a cedere tre grammi circa di marijuana a un genovese di 55 anni. I militari, durante la perquisizione domiciliare, hanno recuperato 140 grammi di cocaina, 79 di hashish, 240 euro e un bilancino di precisione.

In manette anche due tunisini di 50 e 60 anni, entrambi con pregiudizi di polizia, arrestati dopo che in salita Caldetto hanno ceduto quattro grammi circa di eroina a un connazionale.

Anche in questo caso, la perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare 73 grammi della stessa sostanza e 7 grammi di hashish; inoltre sono stati trovati 9mila euro circa, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Altri due tunisini di 49 e 42 anni, anche loro con pregiudizi di polizia, sono stati sorpresi in via Prè a cedere una dose di eroina a un colombiano di 38 anni, in cambio di 20 euro; infine, in piazza San Marcellino, due ecuadoriani di 19 e 22 anni, anch’essi con pregiudizi di polizia, sono stati arrestati per aver ceduto due grammi di hashish in cambio di alcune banconote da dieci euro a un 23enne genovese. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di altri sei grammi della stessa sostanza.

I militari hanno provveduto al sequestro di droghe e denaro mentre gli arrestati sono stati processati in mattinata per direttissima.

Segnalazione alla Prefettura come assuntori di droghe, invece, per gli acquirenti dei pusher.