Genova, società tedesca interessata agli spazi dell’ex Rinascente

Genova – Gli spazi che hanno ospitavano la Rinascente potrebbero presto tornare a essere utilizzati.

La società tedesca Dm, infatti, sta cercando spazi per aprire diversi punti vendita in città.

La Dm, che si occupa di prodotti per l’igiene, per la casa e per il make up, starebbe infatti cercando spazi per prime almeno tre stores a Genova; tra questi uno, il principale, dovrà avere una superficie tra gli ottocento di mille metri.

E proprio per questo punto vendita la location adatta sembra essere quella dei locali occupato dalla c’è Rinascente, di proprietà di Carige.

Questa indiscrezione pare trovare conferma dall’assessorato dello Sviluppo Economico ma per la definitiva conferma bisognerà attendere.

Se l’apertura dei punti vendita dovesse rivelarsi reale, il piano aziendale potrebbe prevedere non meno di 50 assunzioni.