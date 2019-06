Genova – Grave incidente, questa mattina all’alba, in via Borzoli dove una moto ed un’auto si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 che ha recuperato il motociclista e lo ha trasferito con la massima urgenza in ospedale dove i medici gli hanno assegnato il codice rosso.

Pesanti le conseguenze per il traffico locale con la necessità di restringere ad una sola corsia, con senso unico alternati, la via Borzoli.