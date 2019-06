Valli del Parco dell’Aveto: tutti gli eventi del week-end

Genova – Domenica 23 giugno le Valli del Parco dell’Aveto propongono tante iniziative per dare il benvenuto all’estate e venire incontro ai gusti e alle esigenze di grandi e piccini.

A Pratosopralacroce è tempo di Transumanza: nella frazione di Borzonasca, per il terzo anno consecutivo, si svolgerà il rito di accompagnare le mandrie in alpeggio. Una festa che unisce alle tradizioni della vita contadina la possibilità di scoprire i prodotti locali e la bellezza dei piccoli borghi della zona. Ci saranno inoltre laboratori per i bambini in cui si potrà assistere e partecipare alla preparazioni di formaggi, imparare a mungere e a seminare.

Per info e prenotazioni: Agriturismo La Taverna del Nonno tel. 333.5878987

Le Case di Alice propone una giornata all’insegna del benessere: l’Open Day di Yoga e Bioenergetica prevede una passeggiata alle rovine di San Martino di Licciorno, la chiesa nel bosco, abbinata alla pratica dello yoga, bioenergetica e tecniche di respirazione entrando in contatto con gli elementi naturali.

Per info e prenotazioni: tel. 333.4241900

Per chi invece è appassioanto di trekking e natura, si potranno seguire le tracce dei cavalli selvaggi insieme alla guida Evelina Isola, passeggiando nel verde dei boschi di versante dove gli animali cercano riparo dal caldo estivo.

Per info: tel. 3473819395 – cavalliselvaggidellaveto@gmail.com